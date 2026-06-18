Erzurum Emniyeti'nden nefes kesen eğitim

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliği en üst seviyede tutmak amacıyla personeline yönelik düzenlediği uygulamalı eğitim faaliyetlerini başarıyla tamamladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, üç dönem halinde gerçekleştirilen eğitimlerde, polis ekiplerinin şüpheli araç ve şahıslara güvenli müdahale teknikleri sahada uygulamalı olarak canlandırıldığı ifade edildi. Paylaşımda; Erzurum Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen, "Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama ve Güvenli Müdahale Eğitimi" sona erdi.

20 Nisan - 9 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen ve 3 dönem halinde tamamlanan eğitim programında, personelin operasyonel kabiliyetlerinin artırılması hedeflendiği vurgulandı.

Senaryolar gerçeği aratmadı

Personelin mesleki bilgi ve becerilerini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde; ani gelişen olaylara hızlı ve etkili müdahale yöntemleri ele alındı. Sahada gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde, asayiş ekiplerinin şüpheli kişi ve araçları güvenli bir şekilde durdurma teknikleri, suçlulara karşı güvenli müdahale yöntemleri ve modern arama teknikleri uzman eğitmenler tarafından personele aktarıldı. Gerçeği aratmayan senaryolarla desteklenen eğitimlerde polislerin koordinasyonu dikkat çekti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin tesisi için görev başında olan personelin, bu tür hizmet içi eğitimlerle her geçen gün daha donanımlı ve hazır hale getirilmeye devam edileceği vurgulandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı