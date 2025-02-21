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Erzurum'da Narkotik Operasyonunda 11 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum'da Narkotik Operasyonunda 11 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Erzurum'da gerçekleşen narkotik operasyonlarında toplam 11 kilo 615 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 şahıs tutuklandı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Erzurum'da polisin yaptığı narkotik operasyonlarda toplam 11 kilo 615 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şahıs ise mahkemece tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince ve NMAK (Narkotik Madde Arama Köpekleri) Su ve Magnum ile yapılan çalışmalar kapsamında zehir tacirlerine darbe vuruldu.

Yapılan operasyonlar çerçevesinde; 2 kilo 200 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi, adli mercilere sevk edilen M.M. (36) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 5 kilo 350 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, adli mercilere sevk edilen A.A. (20), S.A. (22) isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Güvenlik güçleri 2 kilo 450 gram afyon sakızı maddesi ve suç unsuru 8 bin 900 TL ele geçirdi, adli mercilere sevk edilen A.A. (32) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Erzurum'da 1 kilo 613 gram metamfetamin maddesi ve 1,46 gram skunk maddesi ele geçirildi, adli mercilere sevk edilen S.S. (27), H.M. (22) isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Toplamda 11 kilo 615 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şahıs tutuklandı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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