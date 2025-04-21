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Erzurum'da Metamfetamin Operasyonu: 2,85 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Erzurum'da polis ekipleri yaptıkları operasyonda 2 kilo 850 gram metamfetamin maddesi ve 7 bin 60 TL suç unsuru parayı ele geçirirken, H.S. adlı kişi tutuklandı. Polis, uyuşturucuya karşı mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Polisten metamfetamin operasyonu

ERZURUM - Erzurum'da polis ekipleri yaptıkları operasyonda 2 kilo 850 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ve NMAK (Narkotik Madde Arama Köpeği) MAGNUM ile yapılan çalışmalar kapsamında; 2 kilo 850 gram metamfetamin maddesi ve 7 bin 60 TL suç unsuru para ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen H.S.isimli şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.

Konu ilgili yapılan açıklamada "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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