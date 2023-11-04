Erzurum'da İftira İddiasıyla Bıçaklama Olayı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir genç, kendisine 'hırsız' diyerek iftira attığını iddia ettiği bir kişiyi bıçakladı. Olay sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

ERZURUM'un Palandöken ilçesinde Doğuhan Ç. (17), mahallede kendisine 'hırsız' diyerek iftira attığını ileri sürdüğü Muhammed Berat A.'yı (24) ailesinin gözü önünde bıçakladı. Muhammed Berat A. hastaneye kaldırılırken, Doğuhan Ç. İse gözaltına alındı.

Olay bu akşam 20.45 sıralarında Erzurum merkez Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Berat A., mahalle sakinlerine Doğuhan Ç.'nin hırsızlık yaptığını anlattı. Durumu öğrenen Doğuhan Ç., babası Fuat Ç.'yi de yanına alarak Muhammet Berat A. ile konuşmaya gitti. Doğuhan Ç. ile babası Fuat Ç. ve karşı taraftan Muhammet Berat A. babası Serkan A. (48) ve kardeşi Serdar Kadir A. (16) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kısa sürede büyürken, Doğuhan Ç., yanında getirdiği bıçakla Muhammed Berat A.'yı bileğinden, kalçasından ve karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Muhammed Berat A. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, Doğuhan Ç. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

-Kavgadan görüntüler

-Polis ekiplerinin incelemeleri

-Ambulans sokaktan çıkışı

-Polis aracındaki yaralıya müdahale edilmesi

-Genel ve detaylar

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,