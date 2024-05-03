Erzurum'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yönelik Soruşturma

Erzurum'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 emniyet personeli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında Ankara ilinde GARSON KOD adlı gizli tanıktan ele geçirilen Micro SD karttan deşifre edilen yeni bilgiler doğrultusunda Erzurum ilinde görev yapan, örgütle irtibatlı olduğu yönünde haklarında kodlama bilgisi bulunan 11 emniyet personeli hakkında adli işlem yapıldı.

Şüpheli şahısların vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda örgütün başta emniyet mahrem yapılanması ve diğer yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren haklarında daha önce işlem yapılmamış çok sayıda şahıs tespit edildi. Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda çalışmalara başlanıldığı belirtildi. - ERZURUM