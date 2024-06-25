Erzurum'da feci olay kamerada: Küçük çocuk aracın altında can verdi

ERZURUM - Erzurum'da bir sitenin kapalı otoparkından çıkış yapan araç sürücüsü, yol üzerinde bulunan iki çocuğa çarptı, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yakutiye İlçesi Rabia Ana Mahallesi Kars Kapı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içindeki kapalı otoparktan çıkış yapan T.D. idaresindeki 07 ERZ 78 plakalı araç, rampadan birkaç metre uzakta ve yol üzerinde oturan iki çocuğa çarptı. Araç çocuklardan A.C'nin üzerinden geçti. A.C'nin yanında bulunan diğer çocuk ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Sitede ikamet eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde A.C. isimli çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri ekiplerinin inceleme ve çalışmasının bitiminde A.C. cansız bedeni ambulans ile Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar olay sonrası kaza mahalline gelerek bilgi aldı, vefat eden çocuğun ailesi ile görüştü. Vefat eden çocuğunun anne ve babasının feryadı çevredeki vatandaşları da zaman zaman ağlattı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.