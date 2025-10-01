Erzurum'da Drift Yapan Sürücülere Ağır Cezalar

Erzurum'da sosyal medyada drift attıkları görüntü paylaşan iki sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformu üzerindeki bir hesaptan yapılan drift atan otomobiller ile ilgili yapılan incelemelerde KGYS ve PTS kameraları incelenerek bir araç sürücüsüne 2918 sayılı K.T.K 67/1-d (drift atmak) maddesince 46 bin 392 TL idari ceza işlemi uygulanarak sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile geçici olarak el konularak araç 60 gün süreyle ile trafikten men edildi.

Söz konusu ihlalde bulunan ikinci araç sürücüsüne 2918 sayılı K.T.K'nın 67/1-d (drift atmak) maddesince 46 bin 392 TL idari ceza işlemi uygulanırken sürücünün son beş yıl içerisinde ikinci defa aynı kural ihlalini gerçekleştirdiğinden sürücü belgesi daimi iptal edildi, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. - ERZURUM