Erzurum'da Çatının Çökmesi Sonucu İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Porsuk Mahallesi'nde çobanlık yapan bir ailenin yaşadığı toprak evde, çatının çökmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti. Aileye mensup 4 kişinin tedavisine ise devam ediliyor.

Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Pasinler ilçesine bağlı Porsuk Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlıkla geçimini sağlayan bir ailenin ikamet ettiği tek katlı toprak ev henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Evde bulunan 6 kişi enkaz altında kaldı.

Enkazdan ilk etapta 2 yetişkin ve 1 çocuk kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Diğer 1 yetişkin ile 2 çocuk ise vatandaşlar ve jandarma devriyesi tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara oksijen desteğiyle ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılardan 2'si Erzurum Şehir Hastanesi'ne, 1 yetişkin ve 3 çocuk ise Pasinler Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Pasinler'e sevk edilen Busenaz K. (14) ve Kerimhan K. (6) adlı çocuklara kalp masajı yapıldı, ancak Kerimhan K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülen Sudenaz K. (11) da hayatını kaybetti.

2 çocuk hayatını kaybetti, annenin durumu kritik

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi olayla ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Pasinliler ilçesine bağlı Porsuk Mahallesi'nde tek katlı kerpiç bir evde çatı çökmesi oldu. İlk belirleme göre 6 kişi çöküntünün altında kalmıştı. Kendileri 3 kişi kendi çabalarıyla göçüğün altından çıkmayı başardılar. Diğer 3 kişiyi de jandarma ekiplerimiz göçüğün altından çıkardı ve kendilerine ilk müdahale yapıldıktan sonra Pasinler Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Daha sonra durumlarının kritik olması üzerine araştırma hastanemize ve şehir hastanemize 3 kişinin nakilleri yapıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen altı ve on bir yaşındaki 2 kız çocuğumuz maalesef rahmetli oldular. O yüzden bugün eğitim öğretim yılının ilk gününde üzüntüyle başlıyoruz. Porsuk Mahallesi'ne ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın diye de niyazda bulunuyorum. Çatış çökme sebebiyle alakalı dediğim gibi eski bir yapı ve muhtemelen son yağışlardan dolayı artık son raddeye gelmiş ki evde bir çöküntü meydana gelmiş. Yani bizim ilk tespitlerimiz ilk bulgularımız, yapının hem eski olmasından hem de yağışlardan dolayı işte dayanamayıp göçtüğü yönünde. Annenin durumunun ağır yaralı olduğu söyleniyor. Bir tane de evet. Anneleri de şu anda hastanede yoğun bakımda entübe edilmiş durumda. Onun da durumu maalesef kritik. İnşallah can kaybında herhangi bir artış olmaz diye de ümit ediyoruz ama şu anda kritikliğini koruduğunu ifade etmem gerekiyor" dedi. - ERZURUM