Erzurum'da Asfalt Tesisinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'da Asfalt Tesisinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Pasinler ilçesinde meydana gelen patlamada 1 işçinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise ağır yaralandığını açıkladı. Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Pasinler ilçesinde Güven Asfalt Tesisleri'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme bulundu. Vali Çiftçi, yaptığı açıklamada "Saat 16.50 sularında asfalt şantiyesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın 112'ye intikal etmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Patlamanın çıkış sebebi olarak Ankara'dan gelen 2 işçi kardeşimizin tankın üzerinde kaynak yaparken patlama meydana geldiği ve bunun sonucunda işçilerden birinin savrulmak suretiyle hayatını kaybetti. Diğer kardeşimiz ağır yaralanmış durumda. Şu anda Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi, hayati riski var. Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralanan kardeşimize de hayırlı şifalar diliyorum. Olayın tam nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Adli ve idari soruşturma başlatıldı. Burada toplamda 7 kişi çalışıyor, 2 vardiya halinde. İhmal olup olmadığını söylemek için henüz erken. Soruşturma neticelensin. Olay tüm yönleri ile araştırılacak" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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