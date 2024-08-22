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Erzurum'da 8 yaşındaki çocuk Aras Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti

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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Muhammet Ünlü, balık tutmak için gittiği Aras Nehri'nde suya kapılarak boğuldu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Cansız beden otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'da 8 yaşındaki çocuk balık tutmak için gittiği Aras Nehri'nde suya kapılarak boğuldu.

Köprüköy ilçesi Yılanlı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Muhammet Ünlü (8) köyün yakınlarında bulunan Aras Nehri'ne balık tutmaya gitti.

Balık tutmak için nehre giren çocuk bir anda suda oluşan girdaba kapıldı. Gözden kaybolan Muhammet'i bulamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. İ

Olay yerine gelen Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü kurbağa adamları Muhammet Ünlü aramaya başladı.. Aras Nehri'nde dalış yapan kurbağa adamlar talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Küçük Muhammet'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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