Üye Girişi
Haberler
Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

Esad'ın hamlesi sınırımızdaki savaşı daha da kanlı hale getirecek

 Esnafa konum vergisi geliyor! Ödemeyene ceza var

Esnafa konum vergisi geliyor

 TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre kamu çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
Soylu'dan 'veda' açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

Soylu'dan veda açıklaması

Erzurum'da 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, son bir ay içinde göçmen kaçakçılığıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 44 Afganistan, 3 Suriye, 1 İran, 5 Bangladeş, 3 Pakistan, 1 Türkmenistan, 1 Gürcistan ve 1 Filistin uyruklu toplam 59 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı suçundan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Erzurum'da 59 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 44 Afganistan, 3 Suriye, 1 İran, 5 Bangladeş, 3 Pakistan, 1 Türkmenistan, 1 Gürcistan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere, yakalanan toplam 59 düzensiz göçmen Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yapılan çalışma kapsamında olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 5 şüpheli şahıstan 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Vedat Milor, lahmacuncuda yaşananlar için sessizliğini bozdu
img

Alkol pahalı diyerek internetten sipariş ettiği ürün hastanelik etti
img

Esnafa konum vergisi geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları... Resmi Gazete bugün (5 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! ATV CANLI İZLE 5 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… Kadın Hakları Günü mesajları ve 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.