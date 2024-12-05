Erzurum'da 59 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 44 Afganistan, 3 Suriye, 1 İran, 5 Bangladeş, 3 Pakistan, 1 Türkmenistan, 1 Gürcistan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere, yakalanan toplam 59 düzensiz göçmen Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yapılan çalışma kapsamında olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 5 şüpheli şahıstan 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM