Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler
1 milyar dolar harcadılar! İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan

İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan! 1 milyar dolar harcadılar
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi

Erzurum'da 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında Afganistan, Suriye, Türkmenistan, Gürcistan ve Rusya uyruklular bulunuyor. Operasyonla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Erzurum'da jandarma ekipleri yaptıkları operasyon sonucu 35 düzensiz göçmen yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca; 01-28 Şubat 2025 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde; yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 31 Afganistan, 3 Suriye, 1 Türkmenistan 1 Gürcistan ve 1 Rusya uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 4 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yarışmaya katılmış! İşte Ece Gürel'in en büyük hayali
img

Rangers maçı sonrası Mourinho'yu topa tuttu
img

Bu camide teravih namazı 10 dakikada kılınıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Rangers'ın Fenerbahçe galibiyeti gündem oldu: Mourinho şaşkına döndü

Atılan manşetler mağlubiyetten daha beter
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan mimar Ece Gürel'den kahreden haber
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor
Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.