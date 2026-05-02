Erzurum Barosu'ndan tepki: "CMK sistemini kapattık"

Erzurum Barosu, Avukat Taha Bağaçlı'nın ofisinde saldırıya uğramasının ardından tepki olarak Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Otomasyon Sistemi'ni kapattığını duyurdu. Baro yönetimi, görevlendirme taleplerinin artık yalnızca yazılı olarak kabul edileceğini açıkladı.

Erzurum'da bir avukatın ofisinde saldırıya uğraması, hukuk camiasında büyük tepkiyle karşılandı. Edinilen bilgiye göre, 30 Nisan 2026 tarihinde Erzurum Barosu mensubu Avukat Taha Bağaçlı, ofisinde şahsın bıçaklı saldırı ve tehditine uğradı. Yaşanan bu olayın ardından Erzurum Barosu Yönetim Kurulu acil bir karar aldı.

CMK otomasyonu durduruldu

Erzurum Barosu Başkanı Av. Mesut Öner imzasıyla yayımlanan açıklamada, meslektaşlarına yönelik saldırı nedeniyle 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren CMK Otomasyon Sistemi'nin kapatıldığı bildirildi. Karar doğrultusunda, zorunlu savunma ve vekil görevlendirme taleplerinin dijital sistem üzerinden değil, yalnızca yazılı şekilde kabul edileceği belirtildi.

"Savunmaya saldırı kabul edilemez"

Baro yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "30.04.2026 tarihinde Baromuz mensubu meslektaşımıza ofisinde yapılan saldırı uyarınca; 01.05.2026 tarihinden itibaren CMK Otomasyon Sisteminin kapatılmasına ve zorunlu savunma/vekil görevlendirme taleplerinin yazılı şekilde kabul edilmesine karar verilmiştir. Meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunulur."

Erzurum Barosu: "Avukat taraf değil, vekildir"

Baro avukatlarından Taha Bağaçlı'ya, görevini icra ettiği ofisinde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Erzurum Barosu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Avukatlar, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunma temsilcileridir. Üstlendikleri görev gereği hiçbir dosyanın tarafı değil, adaletin tesisi için görev yapan hukuk insanlarıdır. Bu nedenle avukatlara yönelen her türlü saldırı, yalnızca bireysel bir eylem değil; savunma hakkına, hukukun üstünlüğüne ve adalet sistemine yönelmiş açık bir tehdit niteliğindedir. Erzurum Barosu olarak, olayın ilk anından itibaren sürecin yakından takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz. Meslektaşımıza yönelik bu kabul edilemez saldırının faillerinin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm hukuki girişimler titizlikle sürdürülmektedir. Hiçbir meslektaşımız yalnız değildir. Savunma makamına yönelen şiddete karşı durmaya, hukuku ve mesleki onurumuzu kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
