Erzurum Aşkale'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem
Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, ilçede paniğe yol açtı. Okullardaki öğrenciler güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı, esnaf panikle dükkanlarını terk etti. Resmi bir can veya mal kaybı açıklaması henüz yapılmadı.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 15 saniye süren sarsıntı, ilçe genelinde paniğe yol açtı.
Deprem sırasında okullarda bulunan öğrenciler, öğretmenlerin kontrolü altında sakin bir şekilde okul bahçelerine çıkarıldı. İlçe merkezinde ise birçok esnaf panikle dükkanlarını terk ederek sokaklara koştu.
Vatandaşlar uzun süre yaşadıkları korkuyu atlatamazken, depremde herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa