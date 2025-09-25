Erzurum Aşkale'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 15 saniye süren sarsıntı, ilçe genelinde paniğe yol açtı.

Deprem sırasında okullarda bulunan öğrenciler, öğretmenlerin kontrolü altında sakin bir şekilde okul bahçelerine çıkarıldı. İlçe merkezinde ise birçok esnaf panikle dükkanlarını terk ederek sokaklara koştu.

Vatandaşlar uzun süre yaşadıkları korkuyu atlatamazken, depremde herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. - ERZURUM