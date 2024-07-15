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Erzurum-Artvin kara yolunda heyelan sonucu kaybolan 10 aylık bebek aranıyor

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Erzurum-Artvin kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu sürüklenen otomobilden dereye düşen ve kaybolan 10 aylık bebeğin arama çalışmaları devam ediyor. Kaymakam Fatih Bayram, kayıp çocuğun bulunması için tüm kurumların seferber olduğunu belirtti.

Erzurum- Artvin kara yolunda heyelanın sürüklediği otomobilden dereye düşerek kaybolan 10 aylık bebeğin aranmasına devam ediliyor.

Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Pehlivanlı Mahallesi sınırlarında Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen heyelan sonucu suya kapılan araçtan kayıp olan E.M (1)'yi arama çalışmalarına eşlik etti. Sahada kurumların koordinasyonunu sağlayan Kaymakam Bayram, bir an evvel kayıp çocuğun bulunması için ilgili tüm kurumların seferber olduklarını belirtti.

Tortum çayına sürüklenen araçta bulunan 6 kişilik aileden baba ve üç çocuğu sağ olarak kurtarılmış, annenin cansız bedeni Uzundere ilçe merkezinde Tortum Çayında yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu dün gece bulunmuştu. Kayıp çocuklara ilgili aramalar ise devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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