Erzincan Jandarması Ağustos 2025 Faaliyet Raporunu Açıkladı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı 2025 yılı ağustos ayı faaliyet sonuçları açıklandı. Meydana gelen suç olaylarının yüzde 97'si aydınlatıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, ağustos 2025 ayında icra edilen asayiş, Trafik, siber, kaçakçılık, narkotik ve terör faaliyetleri kapsamında; 144 asayiş, 7 kabahat, 77 takibi gereken, 8 kaçakçılık, 9 narkotik, 5 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 251 olay meydana gelirken bu olayların yüzde 97'si aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 96 bin 313 şahıs ile 24 bin112 aracın sorgulaması yapılarak, 289 aranan şahıs, 8 aranan araç yakalandı ve kayıp olarak aranan 5 şahıs bulundu.

İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 2 adet tabanca, 4 adet av tüfeği ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında; ay içerisinde 1 operasyon ve arazi tarama faaliyetinde; 7 adet boş büyük tüp, 1 adet dolu küçük tüp, 4 adet tabak, 1 adet tencere, 2 adet kaşık, 1 adet tişört, 1 adet testere, 2 adet demlik, 2 adet diş fırçası, 2 çift mekap ayakkabı, 1 adet yay, 1 adet 20 cm uzunluğunda kablo, 2 adet ayakkabı, 1 adet kıyafet ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 12 bin 501 araç kontrol edilerek 3 bin 690) şahıs sorgulaması yapıldı. 322 araç ve şahıs hakkında toplam 1.319,408 TL cezai işlem uygulandı. 5 aranan araç, 6 aranan şahıs yakalanırken 15 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınarak 65 araç trafikten men edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 85 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 12 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılmış, 18 adet müstehcen içerikli, 11 adet terör örgütü propagandası ve 351 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 380 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, vatandaşların siber suç mağduru olmalarının engellenmesi ve siber suçlarla ilgili kişisel korunma tedbirleri çerçevesinde bilinçlendirilmeleri maksadıyla; "Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında 205 vatandaşa eğitim verildi.

İcra edilen 8 Kaçakçılık ve Organize Suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 17 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup, 1 şahıs tutuklanmış, 16 şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 1 adet otomobil, 4 adet adaptör, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet dedektör, 21 adet muhtelif kazı malzemesi, 1.960 adet içi dolu makaron, 2 adet sahte para (ABD Doları), 300 adet muhtelif kaçak giyim eşyası, 3 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 23 adet tabanca mühimmatı, 153 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 4 adet silah namlusu, 1 adet havalı tüfek, 154 paket ısıtılmış tütün mamülü, 73 adet makaron doldurma makinesi ve 14.760 adet sigara filtresi ele geçirildi.

İcra edilen 9 narkotik operasyonu sonucunda; 6 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup, ifadelerinin alınmasını müteakip adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. İcra edilen narkotik operasyonları sonucunda 82 kök kenevir, 100 gram skunk, 22 gram kubar esrar, 9 gram metanfetamin, ele geçirildi. - ERZİNCAN