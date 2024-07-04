Erzincan'ın 2024 Mayıs ve Haziran Ayı Asayiş ve Güvenlik Verileri Açıklandı

Erzincan'ın 2024 yılı Mayıs ve Haziran ayına ait asayiş ve güvenlik verileri açıklandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık ile birlikte Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu.

Aydoğdu, 2024 yılı Mayıs ve Haziran ayları içerisinde Erzincan genelinde 160 terör operasyonu icra edildiğini açıklayarak, "2024 yılının ilk 6 ayında yapılan toplam operasyon sayısı 371'dir." dedi.

Başlıklar halinde iki aylık verileri açıklayan Vali Aydoğdu şunları kaydetti:

Göçmen Kaçaklığı Olayları:

Son iki ayda göçmen kaçakçılığına yönelik ilimiz genelinde 36 operasyon yapılmış, yapılan operasyonlarda toplam 78 göçmen yakalanmıştır. Yapılan bu operasyonlarda yakalanan 14 organizatör ise adli makamlara sevk edilmiştir.

Uyuşturucuyla Mücadele Olayları:

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2024 yılı Mayıs ve Haziran aylarında ilimiz genelinde toplam 43 operasyon yapılmış, icra edilen bu operasyonlar sonucunda 59 şüpheli adli makamlara sevk edilmiştir.

Kaçakçılık ve Mali Suç Verileri;

İlimiz genelinde son iki ay içerisinde; 50 kaçakçılık operasyonu icra edilmiş olup, bu operasyonlar kapsamında yakalanan 70 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir.

Asayiş Olayları:

İlimiz genelinde 2024 yılı Mayıs ve Haziran ayları içerisinde toplam bin 309 asayiş olayı meydana gelmiş olup, bu olaylardan bin 287'si, yani yüzde 98,4'ü aydınlatılmıştır. 2024 yılında meydana gelen toplam asayiş olayları sayısında, 2023 yılı Mayıs ve Haziran dönemine göre yüzde 4,3, 2023 yılının ilk 6 aylık dönemine göre ise yüzde 6,5 düşüş gerçekleşmiştir.

Suçların tasniflerine göre aydınlatma oranlarına baktığımızda ise;

Takibi Gereken Olaylarda aydınlatma oranı yüzde 100,

Millete ve Devlete Karşı İşlenen olaylarda aydınlatma oranı yüzde 100,

Topluma Karşı İşlenen Suçlarda aydınlatma oranı yüzde 98,73,

Kişilere Karşı İşlenen Suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,51.

Aranan Şahıslar:

İlimiz genelinde son iki ay içerisinde, 923 bin 885 şahıs sorgulanmış, yapılan bu sorgulamalar neticesinde arama kaydı bulunan 471 kişi yakalanmıştır.

Siber Olayları:

2024 yılı son iki ayı içerisinde toplam 79 olay meydana gelmiş, bu olaylardan 72 tanesi aydınlatılmıştır.

Trafik Olayları:

İlimiz genelinde son iki ay içerisinde yapılan trafik uygulamalarında; 201 bin 823 araç kontrol edilmiştir.

2023 yılı aynı dönemine göre kıyaslandığında 2024 yılında kontrol edilen araç sayısında yüzde 35 artış sağlanmıştır.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele:

2024 yılı Mart ve Nisan aylarında ilimiz genelinde toplam 189 olay meydana gelmiş olup, Mayıs ve Haziran döneminde 126'ya düşmüştür.

Okul Çevreleri ve Okul Servisi Denetimi:

2024 yılı Mayıs ve Haziran ayları içerisinde 376 okul çevresinde, 825 umuma açık alanda denetimler yapılmış olup, bu kapsamda 11bin 098 kişi sorgulanmıştır.

Erzincan'ın güvenliği, her bir Erzincanlının emeği ve katkısıyla pekişmektedir. Bu yüzden, kolluk kuvvetlerimizle omuz omuza vererek, huzurumuzu ve güvenliğimizi koruma konusundaki kararlılığımız devam edecektir. " - ERZİNCAN