Erzincan İliç'te siyanür akan borulardan birisinin kırıldığı ve 20 ton Fırat Nehrine aktığı jandarma tutanağına yansıdı

Erzincan İliç'teki altın madeninin siyanür borularından birisinin kırıldığı ve 20 ton civarında siyanürün çevreye yayıldığı jandarma tutanağına yansıdı. Maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İliç'te altın araması yapılan ve siyanür borularının patlayarak Fırat Nehri'ne karıştığı söylenen maden ocağı bölgesinde basın açıklaması yaparak, "Burada bir Çernobil yaşanıyor. Bu iş jandarma tutanağı ile halledilebilecek bir iş değil. Acil durum ilan edilmesi gerekiyor" dedi.

"Derhal acil durum ilan edilmeli"

Erzincan'ın İliç ilçesindeki faaliyet yürüten Anagold Madencilik işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İlçenin Çöpler köyünde faaliyet yürüten altın madeni işletmesinin siyanür borusunda sızıntı olduğu yönündeki iddialar üzerine İliç Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, iddiaları araştırmak üzere TCK'nin "çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesi" hükmünü içeren 182'nci maddesinde düzenlenen "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçundan soruşturma açtı. Jandarma ekipleri soruşturma çerçevesinde işletmenin bulunduğu bölgede herhangi bir çevre kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yaptı. Altın madeninin siyanür borularından birisinin kırıldığı ve 20 ton civarında siyanürün çevreye yayıldığı jandarma tutanağına yansıdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da, Erzincan İliç'te altın araması yapılan ve siyanür borularının patlayarak Fırat Nehri'ne karıştığı söylenen maden ocağı bölgesinde basın açıklaması yaptı.

Özdağ, "Burada bir Çernobil yaşanıyor. Şu anda Ankara hala uyumaya devam ediyor. Bu iş jandarma tutanağı ile halledilebilecek bir iş değil. Acil durum ilan edilmesi gerekiyor ve devletin bütün kaynaklarını buraya ayırması gerekiyor. Çünkü barajda toplanan bu zehir, kısa süre sonra bütün Türkiye'ye özellikle de güney illerimize doğru akmaya başlayacak. Bu kabul edilebilir bir durum değil." ifadesinde bulundu.

İliç'te doğa soykırımı yaşandığını ifade eden Özdağ, "Bu siyanür havuzu tahliye edilen borulardan dün geceden itibaren dışarı aktığı tespit edildi. Burayı büyütmeye karar vermişler ve inşaat devam ediyor. Burada siyanür denizi ortaya çıkacak. Bu siyanür nehre karışarak buradan Harran'a kadar iniyor ve oradan da Ortadoğu'ya. Bu bir katliam. Türk topraklarında bu doğa katliamını ve dolayısıyla insan hayatını tehlikeye atan uygulamayı yapanlar, bunu kendi ülkelerinde yapamazlar. Türkiye'nin her yerinde doğaya karşı girişilen katliamların karşısında olduysak burada tavrımızı ortaya koymak için bulunuyoruz. Bu konunun arkasını bırakmayacağız. Türk topraklarında böyle bir pisliğe izin vermeyeceğiz. İnsanımıza ve gelecek nesillere karşı girişilmiş bir suikasttır." diye seslendi.

Ümit Özdağ, "Bütün Türkiye durumun ne kadar vahim olduğunu görmek ve anlamak zorunda. Siyanür akan borulardan birisi kırılıyor ve jandarma tutanağına göre en az 20 ton siyanür akıyor. Kabul edilebilir bir durum değil. Havada kötü bir koku var. Derhal acil durum ilan edilmesi gereken bir süreçle karşı karşıya ülkemiz" dedi.

Özdağ'a bilgiler aktaran İliçli vatandaş Sedat Cezayirlioğlu'da, İliç ilçesinde Amerika ve Kanadalılara ait altın madeninde siyanür borusunun patladığını, patlayan borudan yayılan siyanürün dereye boşaldığını belirterek, "Bu dere de aşağıda gördüğünüz Fırat nehrine boşalıyor" dedi.

Cezayirlioğlu, "Bu su 5 tane barajımızı besliyor. GAP'ta belki de 3 gündür siyanürlü tarım yapıyorlar sülfürik asitle. O kadar ki tehlike büyük. Burasının acilen durdurulması lazım, beka meselesi burası. Burayı dünyaya duyurdum, başıma gelmedik kalmadı. Burası için insan öldürüldü. İlhan Cihaner 20 gün önce tüm Türkiye'ye duyurdu. 2008 yılında sondaj aşamasında eski FETÖ'cü savcı aylık 5 bin dolar burayı haraca bağlıyor. Özel İstanbul'dan bilimsel raporlar getirttiriyor, istedikleri raporları yazdırmak için Erzincan Havaalanında karşılıyorlar. Bunu itiraf eden adam, İlhan Cihaner'in sorguya aldığı adam 4 gün yediği melemenden zehirleniyor, otopsi bile yapılmadan beyin kanaması diye götürüyorlar." şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa