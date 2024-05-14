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Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden işadamı son yolculuğuna uğurlandı

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki işadamı Furkan Şimşek, son yolculuğuna uğurlandı. Kazada sürücü yaralanırken, Şimşek'in cenaze namazına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da katıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki işadamı son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 10. 30 sıralarında Sivas - Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Köroğlu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tekin G., idaresindeki 24 ES 111 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada otomobilde bulunan Furkan Şimşek hayatını kaybederken sürücü yaralandı.

Yaralı sürücü Tekin G. ambulansla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Furkan Şimşek'in cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da katıldı. Vali Aydoğdu, kederli aileye başsağlığı ve sabır dileğinde bulunup acılarına ortak oldu.

Şimşek'in cenazesi Terzi Baba Mezarlığında toprağa verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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