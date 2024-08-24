Erzincan'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

4 ÖLÜ 2 YARALI

Erzincan - Sivas karayolunda meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İşte kaza yerinden fotoğraflar: