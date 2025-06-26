Erzincan'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşleri Ceza Getiriyor

Erzincan'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşleri Ceza Getiriyor
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Erzincan'da hız sınırlarını aşarak trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüleri, sosyal medyada paylaştıkları anlarla dikkat çekiyor. Emniyet Müdürlüğü, bu sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguluyor.

Erzincan'da hız sınırlarını aşıp, trafiği tehlikeye düşüren ve bu anları da sosyal medya hesaplarında paylaşıp takipçi kazanmaya çalışan motosiklet sürücüleri, Emniyet Müdürlüğünün ilgili ekipleri tarafından tespit edilerek cezaiyi müeyyide uygulanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından hız sınırının aşıldığı anları, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren ve kaska takılan kamera ile çekip paylaşan motosiklet sürücülerini birer birer tespit ediyor.

İncelemelerin ardından ekiplerce tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince para cezası uygulanıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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