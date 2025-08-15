Erzincan'da Otomobil Kazası: 3 Ölü, 6 Yaralı

Erzincan'da Otomobil Kazası: 3 Ölü, 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde meydana geldi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 34 RP 3463 ve 19 BD 617 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine İmranlı Arama Kurtarma, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kilolarca altın takılmıştı! Burak Bulut'un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı

Kilolarca altın takılmıştı! Tek tek saydı, ortalık karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan tepki çeken hareket

Ablası toprağa verileli iki ay bile olmadı! Paylaşımı tepki çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.