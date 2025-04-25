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Erzincan'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Uygulamaları Devam Ediyor

Erzincan'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Uygulamaları Devam Ediyor
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri için okul çevrelerinde uygulamalar başlattı. Ekipler, okulla ilgisi olmayan şahısları uzaklaştırarak güvenliği sağlıyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde güvenli bir eğitim ortamı için okul çevrelerinde uygulamalar sürdürülüyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Ortaokulu ve Gazi İlkokulu çevresinde okulla ilgisi olmayan şahısları okul çevresinden uzaklaştırmak, aynı zamanda çocuk ve gençlere güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada okullarda ve çevrelerinde faaliyet gösteren iş yerleri de denetlendi.

Erzincan Emniyeti'nden yapılan açıklamada güvenli bir eğitim ortamı için uygulamaların devam edileceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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