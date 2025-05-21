Erzincan'da Kayıp Vatandaşın Cesedi Barajda Bulundu

Erzincan'da Kayıp Vatandaşın Cesedi Barajda Bulundu
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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma timi, Erzincan'daki Göyne Barajı'nda kaybolan 28 yaşındaki Cem Eren Yaylagül'ün cesedini ve aracını sudan çıkardı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, Erzincan'daki Göyne Barajı'nda kaybolan bir vatandaş için harekete geçti.

Baraj kenarında şahsi eşyaları bulunan 28 yaşındaki Cem Eren Yaylagül'den 20 Mayıs 2025'ten bu yana haber alınamadığının bildirilmesi üzerine, jandarma SAK timi derhal olay yerine intikal ederek kapsamlı bir arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, son teknolojiyle donatılmış sonar cihazları, sualtı görüntüleme sistemleri ve dalış ekipmanlarıyla bölgeyi adım adım taradı.

Saatler süren titiz çalışmanın ardından, kayıp şahıs baraj kıyısından yaklaşık 10 metre açıkta ve 6 metre derinlikte, araç içerisinde tespit edilerek, hem şahsın cesedi hem de araç sudan çıkarılardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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