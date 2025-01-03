Üye Girişi
Haberler
Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor
Milyonların gözü dakikalar sonra yapılacak açıklamada
Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu
İsrail'in kalbini gece yarısı bir kez daha vurdular
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Sanat dünyası yasta! Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti
Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
Binler sınıra doğru yürüyüşe geçti! 20 Ocak'tan önce ülkeye girecekler

Erzincan'da Kaçak ve El Yapımı Alkol Denetimi

Erzincan'da Kaçak ve El Yapımı Alkol Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da polis, yılbaşı tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde gümrük kaçağı ve el yapımı alkol ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Erzincan'da polisin yaptığı denetimlerde bir miktar kaçak ve el yapımı alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde; 5 şişe gümrük kaçağı alkol, 6 litre satışa hazır el yapımı alkol, içki satışında kullanılan 5 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde bandrolsüz ürün denetimi de yapılarak bandrollü ürünler "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna" ait sicpa cihazıyla kontrol edildi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte Arda'nın yeni takımı
img

Ülkenin en gizemli kayıp vakasıydı! 52 yıl sonra gelen mucize
img

Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
İlk transferini Galatasaray'dan yapıyor
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye koştu! Bir isim ise herkesin dikkatini çekti
Ferdi Tayfur için hastanenin önüne geldi! Herkes ona baktı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt
Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt

Son Dakika Haberleri

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman? Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? FERDİ TAYFUR KİMDİR? Ferdi Tayfur kaç yaşında öldü ve hastalığı nedir? Bu hafta sonu maç var mı? Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman? Ferdi Tayfur cenaze töreni ne zaman? Ferdi Tayfur nereye defnedilecektir? TÜİK Ocak ayı kira artış oranı ne oldu? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 3 OCAK | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne olacak? 2025 en düşük memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? 3 OCAK CUMA NAMAZI | 3 Ocak cuma ezanı saat kaçta okunuyor? İl il namaz saatleri! MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR! TÜİK Aralık ayı verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur zammı ne zaman açıklanacak? 3 OCAK SABAH NAMAZI | 3 Ocak sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İl il namaz saatleri!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.