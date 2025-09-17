Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı, polisler zor ikna etti

Merkez İnönü Mahallesi'nde bulunan park içerisinde dün akşam saatlerinde, ailevi sorunlar nedeniyle psikolojik bunalıma giren T.Y., ekmek bıçağıyla kendine zarar vermeye başladı. Vatandaşların durumu fark edip ihbar etmeleri üzerine olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

KIZLARI DA YANINA YAKLAŞAMADI

2 genç kızının da olay yerinde bulunduğu alanda polis ekipleri bıçağı boynuna dayayarak kendine yaklaştırmayan şahsı konuşarak ikna etmeye çalıştı. Bir süre diyaloğa girilen şahıs daha sonra Erzincan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Tuna tarafından ikna edilerek elindeki bıçağı bıraktı. T.Y., tedavi için hastaneye götürüldü.