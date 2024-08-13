Erzincan'da Asayiş Toplantısı Yapıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık ve İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak'ın katılımıyla asayiş toplantısı yapıldı.

Düzenlenen asayiş toplantısında; vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan ve alınması gereken tedbirler ile il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZİNCAN