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Erzincan'da Altıntaş köyünde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

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Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Altıntaş köyünde çıkan örtü yangını, itfaiye, jandarma ve Anagold Madencilik çalışanlarının müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Altıntaş köyü arazisinde çıkan örtü yangını itfaiye, jandarma ve Anagold Madencilik çalışanlarının müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Altıntaş köyüne 1 kilometre uzaklıkta arazide kuru otların tutuşmasıyla örtü yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri, köy sakinleri, jandarma ve yardım talep edilmesi üzerine Anagold Madencilik işçileri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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