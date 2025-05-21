Erzincan'da baraj gölünde yapılan aramalarda kayıp gencin cesedine ulaşıldı

Erzincan'da baraj gölünde yapılan aramalarda kayıp gencin cesedine ulaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erzincan'da baraj gölünde yapılan aramalarda kayıp gencin cesedine ulaşıldı
Haber Videosu

Erzincan'da bir genç, 36 saatlik arama çalışmalarının ardından Göyne Barajı'nda cansız bedeni ve otomobili ile bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Erzincan'da yaklaşık 36 saattir aranan gencin cansız bedeni ve otomobili Göyne Barajı'nda bulundu.
Alınan bilgiye göre, önceki gece evinden otomobili ile ayrılan Cem Eren Yaylagül'den (28) bir daha haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan arama çalışmaları Göyne Barajı'nda yoğunlaştı. Arama çalışmalarına Tunceli'den gelen Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi de destek verdi. Jandarma, JAK ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu bugün öğle saatlerinde önce barajda su içerisinde önce otomobile, ardından Cem Eren Yaylagül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından gencin cansız bedeni otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cem Eren Yaylagül'ün cezaevinde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor

Tarih bile belli! Galatasaray'a geri dönüyor
Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği maç şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

Nesrin'in paylaşımına düştüğü not, Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum

Eşi ve oğlu yakılarak öldürüldü! Acılı anne gözyaşları içinde konuştu
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu

Dayanılmaz öksürükle uyanan adam aynaya bakınca şok oldu
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.