Erzin sahilinde çürümüş başsız ceset bulundu - Haberler

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Erzin sahilinde çürümüş başsız ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzin sahilinde çürümüş başsız ceset bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesi sahilinde deniz kıyısında vücudunun çeşitli yerleri çürümüş halde başsız bir ceset bulundu.

ERZİN, HATAY (İHA) - Burnaz sahiline oltayla balık yakalamak için giden çevre sakinleri, kıyıda ceset olduğunu fark ederek jandarma ekiplerine haber verdi. Deniz kıyısında bulunan ceset üzerinde yapılan ilk tespitte başının olmadığı, ayak ve bedeninin çürümüş olduğu belirlendi.

JANDARMA, CESETİN KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sahilde bulunan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, jandarma ekipleri, cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

Erzin sahilinde çürümüş başsız ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hatay, Erzin, 3. Sayfa, Haberler

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