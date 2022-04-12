Erzin sahilinde çürümüş başsız ceset bulundu

ERZİN, HATAY (İHA) - Burnaz sahiline oltayla balık yakalamak için giden çevre sakinleri, kıyıda ceset olduğunu fark ederek jandarma ekiplerine haber verdi. Deniz kıyısında bulunan ceset üzerinde yapılan ilk tespitte başının olmadığı, ayak ve bedeninin çürümüş olduğu belirlendi.

JANDARMA, CESETİN KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sahilde bulunan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, jandarma ekipleri, cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa