Ermenilerden akıl almaz teknik! Domuzlar için ormanı yaktılar

Türkiye ile Ermenistan sınırını belirleyen Aras Nehri boyunca devam eden sazlıkta barınan yaban domuzlarını kaçırmak için Ermeniler tarafından çıkartılan yangın, kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan yangın Ermenistan tarafında bulunan ormanlık alanın çoğunu sardı. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangından kaçmak isteyen domuzlar, Aras Nehrini geçerek Türkiye sınırına geçti.

KÖYLÜLERDEN TEPKİ

Yangını izleyen ve kayda alan köylüler, Türkiye tarafına geçen domuzları da kaydetti. Köylüler, Türkiye'ye kaçan domuzlar için de tepki gösterdi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLMEDİ

Sazlık ve ormanlık alanda çıkan yangın büyümesine rağmen Ermenistan tarafından yangına bir müdahale gelmedi. Türkiye tarafından da bir yardım talep edilmediği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa