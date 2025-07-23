Erkek Arkadaşından Ayrılmayı İsteyen Anneye Bıçaklı Saldırı

Erkek Arkadaşından Ayrılmayı İsteyen Anneye Bıçaklı Saldırı
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Samsun'da, annesinin erkek arkadaşından ayrılmasını istemesi üzerine tartıştığı kızı, annesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kız tutuklandı.

Samsun'da erkek arkadaşından ayrılmasını isteyen annesini bıçaklayarak ağır yaralayan genç kız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.M. (61) adlı anne, 20 yaşındaki kızı K.M.'ye erkek arkadaşının kendisini kullandığını ve ayrılması gerektiğini söyledi. Anne-kız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında annesini çeşitli yerlerinden bıçaklayan K.M., "Anne seni çok seviyorum. İstemeyerek oldu" diyerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans istedi. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne G.M. hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. K.M. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan K.M. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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