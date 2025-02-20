Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi

30 ilde okullar tatil edildi
ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması

Trump bütün gemileri yaktı! Zelenskiy'e 'diktatör' dedi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak

Uzman isim risk altındaki illeri uyardı: Yarım saat vaktimiz olacak
Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti

Resti çektiler! Ukrayna'dan Trump'ın salvolarına sert karşılık

Erciş'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Erciş'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Van'ın Erciş ilçesinde Erciş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda, Erciş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump bütün gemileri yaktı! Zelenskiy'e 'diktatör' dedi
img

Galatasaray'ın yabancı hakem isteğini TFF anında reddetti
img

Yeniden Refah Partisi'ne kötü haber! Belediye başkanı istifa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu

Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu

3 dünya devi birden talip oldu
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
TFF anında reddetti: Galatasaray, bu yabancı hakemi istemiyor

Galatasaray'ın yabancı hakem isteğini TFF anında reddetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.