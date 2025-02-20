Erciş'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Van'ın Erciş ilçesinde Erciş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda, Erciş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - VAN