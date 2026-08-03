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Erciş’te hafif ticari kamyonet takla attı: 4 yaralı

Erciş’te hafif ticari kamyonet takla attı: 4 yaralı
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Van’ın Erciş ilçesinde hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adilcevaz yolu üzerine bulunan Örene mahallesi yakınlarında meydana geldi. 65 BA 408 plakalı hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlamaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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