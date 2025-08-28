Erbaa'da feci kaza: 1 çocuk ağır yaralandı, hamile kadın bebeğini kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, 4 aylık hamile kadın ise bebeğini kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Koçak köyünden Erbaa yönüne seyreden M.K. idaresindeki 34 DB 1560 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Caddesi'nde aniden dönüş yaparken, karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 60 T 0900 plakalı Fiat marka ticari taksi ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile araçtaki M.A.A. (3), A.E., S.A. ve taksi şoförü M.Y. ile yolcu G.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaşındaki çocuk durumu ağır olduğu için Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yaralılardan S.A.'nın ise 4 aylık hamile olduğu ve kaza nedeniyle bebeğini kaybettiği öğrenildi.

Feci kaza bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT