Epileptik nöbet geçiren İrem Derici: "Gözüm çok korktu!"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını ilan etmişti. Katıldığı bir programda sevgilisinin 25 yaşında olduğunu belirten Derici, yeni ilişkisiyle oldukça heyecanlı olduğunu sözlerine eklemişti. Son olarak sevgilisiyle olan bir görseli vücuduna dövme yaptıran İrem Derici'den şimdi ise sevenlerini üzen bir haber geldi.

Yoğun çalışma temposuna dayanamayan İrem Derici hastanelik oldu. Stüdyoda kayıt yaparken epileptik nöbet geçirdiğini açıklayan Derici, hastane odasından paylaştığı mesajla sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.

STÜDYODA FENALAŞTI

İrem Derici, yaşadığı zor süreci şu sözlerle anlattı: "2 gün önce stüdyoda kayıttayken nöbet geçirip kitlenip bayılmışım. Hastaneye gidince bir nöbet daha geçirdim. Sebep mi? Baş harfi stres!" diyerek sağlık sorununun temelinde yoğun stresin yattığını belirtti. 2017 senesinde beri böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Derici, "Gözüm çok korktu ama bugün hayata döndüm" ifadeleriyle durumunun iyiye gittiğini duyurdu. EEG (elektroensefalografi ) sonuçlarının iyi çıkmadığını belirten Derici, "1-2 gün dinlenip işe güce tam gaz devam" mesajıyla enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini vurguladı.

TALİHSİZ KAZA

İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı talihsiz kaza sebebiyle hayranlarını endişelendirmişti. Düşmeye bağlı kafa travması yaşayan İrem Derici'nin konseri iptal edilmişti. Mersin'de konsere çıkacak olan İrem Derici'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapılmıştı. İrem Derici, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu şekilde anlatmıştı: Cuma akşamı konserimiz enfes geçti. Fakat sabaha karşı talihsiz bir şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul'a dahi dönemedim daha, öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi.