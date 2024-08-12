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Epilepsi Krizi Geçiren Sürücüden Otobüs Durağındaki Kazada 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Konya'da epilepsi krizi geçiren sürücü, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek otobüs durağında bulunan 4 kişi ile eşinin ölümüne neden oldu. Sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı ve ilacını kullandığını savundu. Kızı ise babasının ilacını kullandığını söyledi.

Konya'da epilepsi krizi geçirmesi nedeniyle kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaparak otobüs durağında bulunan 4 kişi ile eşinin ölümüne neden olan sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Otomobil sürücüsü Bekir T., sabah saatlerinde araca binmeden önce ilacını kullandığını seyir halinde olduğu sırada epilepsi nöbeti geçirdiğini savunurken, sürücünün araçta bulunan kızı, "Babamın ilacı bittiği için kaza günü ilaç kullanmadı" şeklinde verdiği ilk ifadesini değiştirerek babasının ilacını kullandığını söyledi.

Kaza, 19 Mart Salı günü sabah saatlerinde Konya-Karaman Kara yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir T. idaresindeki 42 J 2873 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada durakta bekleyen Mordagül Tutgak (59), Elif Gül (42), Dudu Gül (33), Nergiz Gül (48) ile sürücünün eşi Bahriye Taşkın (45) hayatını kaybetti. Çiftin kızları 16 yaşındaki Ü.T. ve 13 yaşındaki T.T. ile durakta beklerken yaralanan S.Ö. (32) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü Bekir T., ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının kazayla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamlamasının ardından sürücü Bekir T. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Açılan dava sonrası karısı ve 4 kişinin ölümüne neden olan sürücü Bekir T., Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu. Sürücü Bekir T., "Olay günü 60 veya 70 kilometre hızla gidiyordum, epilepsi hastası olduğum için daha önce birkaç hastanede tedavi gördüm. Olay günü de ilacımı sabah saatlerinde aldım ama bir anda nöbet geldi" dedi.

Sürücünün kızı ifadesini değiştirdi

Kazada araçta bulunan sürücü Bekir T.'nin kızı 16 yaşındaki Ü.T. ise emniyette verdiği "Babamın ilacı bittiği için kaza günü ilaç kullanmadı" ifadesini değiştirerek, "Babam o gün sabah saat 07.00 gibi ilacını kullandı ve yola çıktık ancak lastik patladığı için yarı yoldan geri döndük. Lastik yapılmasının ardından tekrar yola çıktık. Yol boyunca sohbet ediyorduk ancak babam bir anda sustu ve sol tarafa sabit bakarken epilepsi krizi geçirdiğini anlamamla kaza olması bir oldu" dedi. Mahkeme başkanı genç kıza ifadesinin değişikliğini sorması üzerine Ü.T., "Önceki ifademi verirken kazanın şokundaydım, bu ifadem doğru" diye cevap verdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin avukatı ise Bekir T.'nin ilaçlarını daha önce de düzensiz kullanması nedeniyle ara ara krizler geçirdiğini bu krizlerin de hastane kayıtlarında sabit olduğunu söyledi. Mahkeme, Bekir T.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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