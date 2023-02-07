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Enkazdan yürek burkan resim çıktı: "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum"

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazlarında bir çocuk tarafından 2021 yılında çizilen resmin üzerinde "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" notu görenlerin yüreğini burktu.

Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazlarında bir çocuk tarafından 2021 yılında çizilen resmin üzerinde "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" notu görenlerin yüreğini burktu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 7 araç ve 28 personeli deprem bölgesine sevk etti. Kahramanmaraş'a ulaşan ekipler yıkılan binalarda arama çalışmalarına başlarken, şu ana kadar enkaz altında kalan 20 kişiyi sağ olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Enkaz altından çıkan resim yürekleri burktu

Öte yandan, ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda, bir çocuğun 2021 yılında resmettiği ve üzerine "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" notu görenlerin yüreğini burktu. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Haberler

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