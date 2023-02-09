Enkaz altından çıkarılan 9 aylık hamile kadının bebeği hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu sağ kurtarılırken, bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu sağ kurtarılırken, bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kahramanmaraş kent merkezi Dumlupınar Mahallesi Minyas apartmanı depremin ardından çöktü. Enkaz altında kalan yabancı uyruklu Hene Hammeco isimli 35 yaşındaki 9 aylık hamile kadın enkaz altında kaldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu hamile kadın enkaz altından 70 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan kadın ambulansla Kahramanmaraş Kadın Doğum Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Hammeco'nun durumunun iyi olduğu, ancak bebeğinin hayatını kaybettiği öğrenildi. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Dumlupınar 3. Sayfa Haberler

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