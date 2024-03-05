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Eniştesinin 2 milyonunu çalıp kayıplara karıştı

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, araç alım satım işi yapan eniştesinin 2 milyonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık için ailenin kahvaltıya gitmesini fırsat bilen şahsın para dolu kasayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde araç alım satım işiyle uğraşan bir kişi, kayınçosunun hedefi oldu. Ailenin kahvaltıya gitmesini fırsat bilip yaklaşık 2 milyon dolu kasayı çalan kayınço, kayıplara karıştı.

ARACIN PARASINI KASAYA KOYUP KAHVALTIYA GİTTİLER

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, araç alım satım işiyle uğraşan Murat Özdemir'in şehir dışından müşterisi geldi. Hafta sonu olması nedeniyle araç satışı pazartesiye kaldı ancak parayı elden alıp kasaya koydular. Aile, araç satışı için şehir dışından gelen misafirleri kahvaltıya götürdü. Bu sırada bir ay önce Kuşadası'ndan ailenin yanına yerleşen kayınço Tarık T. evde kaldı.

DÖNDÜKLERİNDE ŞOK YAŞADILAR

Özdemir ailesi kahvaltının ardından eve döndüklerinde büyük bir şokla karşılaştılar. Pazartesi günü satışını verecekleri arabanın parasının içinde olduğu kasanın olmadığını fark ettiler. Evde bulunan kamera kayıtlarını izleyen aile, kayınço Tarık T.'nin yatak odasında bulunan para dolu kasayı ve iki adet laptopu alarak çıktığını gördü. Şok yaşayan aile, Tarık T'yi telefonla arasa da ulaşamadı.

Polise başvuran aile, Tarık T'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili konuşan Tarık Topuzoğlu'nun kardeşi Kadriye Özdemir, "Cumartesi günü ailemle beraber kahvaltıya gittik. Bir ay önce yanımıza kalmaya ve çalışmaya gelen abim evde kaldı. Eve döndüğümüzde yatak odamızda bulunan kasayı göremedim. Kamera kayıtlarını izlediğimizde abimin kasayla beraber çıktığını gördüm. Şok oldum, hem maddi hem manevi olarak üzüntü içerisindeyiz. Ciddi anlamda zor durumdayız. Kendisine rica ediyorum lütfen bize geri dönüş yapsın." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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