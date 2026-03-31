Zihinsel engelli anne ve 2 oğlu ortada kaldı

Zihinsel engelli anne ve 2 oğlu ortada kaldı
Bartın'ın Ulus ilçesinde zihinsel engelli annesi ve iki kardeşine bakan Engin Kalender, kalp krizi sonucu vefat etti. 76 yaşındaki annesi ve zihinsel engelli kardeşleri Muzaffer ve Cemil, şimdi yalnız kaldı. Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü durumu incelemeye aldı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde 3 yıldır zihinsel engelli annesi ve 2 kardeşine bakan 48 yaşındaki Engin Kalender'in, kalp krizi sonucu vefat etmesi üzerine, zihinsel engelli anne ve 2 oğlu ortada kaldı.

Ulus ilçesi Dörekler köyünde 3 yıldır zihinsel engelli annesi Nazife (76) ile zihinsel engelli kardeşleri Muzaffer (55) ve Cemil'e (36) bakan Engin Kalender, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuğu bulunan Engin Kalender'in kendi ailesinin yanı sıra engelli annesi ve kardeşleri de ortada kaldı.

Engin Kalender'in cenazesi, evinin önünde yapılan helalleşmenin ardından köy camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakiben köy mezarlığına defnedilirken, engelli anne ve çocuklarının durumunun yetkililere bildirilmesi üzerine konu hakkında Aile Sosyal Hizmetler ilçe Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. İlk etapta huzur evine alınması düşünülen ailenin, agresif tavırları nedeniyle huzurevinde barınamayacağını belirten köylüler, hayırseverlerden destek istedi.

Bakımını üstlenenler bir bir hayatını kaybetti

Öte yandan, 48 yaşında hayatını kaybeden Engin Kalender'in ise 3 yıl önce annesi ile kardeşlerine bakan ağabeyi Ersin Kalender'in geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonucu yaşadığı İstanbul'dan köyüne geri dönerek, annesi ve kardeşlerinin bakımını üstlendiği öğrenildi. Trafik kazasında ölen en büyük ağabey Ersin Kalender'in de, 12 yıl önce ölen babası Yusuf'un ardından yaklaşık 9 yıl boyunca zihinsel engelli annesi ve 2 kardeşine baktığı belirtildi. - BARTIN

