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Engelli oğullarını darbeden çift, gözaltına alındı

Engelli oğullarını darbeden çift, gözaltına alındı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, engelli oğulları H.K.Ç.'yi apartmanın merdiveninde darp eden anne S.Ç. ve baba M.Ç. gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, M.Ç.'nin oğluna tekme attığı ve ayağındaki terlikle vurduğu görülürken, annenin de başına tekmeyle vurduğu görüldü. Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

KOCAELİ'de engelli oğulları H.K.Ç.'yi apartmanın merdiveninde darbeden annesi S.Ç. ile babası M.Ç. gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, H.K.Ç. korumaya alındı.

Gebze ilçesinde S.Ç. ve M.Ç. çifti, engelli oğulları H.K.Ç.'yi apartmanın merdiveninde darbetti. Bir dairenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.Ç., H.K.Ç.'ye tekme atıp, ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vurdu. Bu sırada H.K.Ç. çığlık atıp yardım isterken, annesi S.Ç. geldi. S.Ç. de H.K.Ç.'nin başına tekmeyle vurdu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından anne ve baba dün gözaltına alındı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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