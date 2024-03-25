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Engelli çocuk 40 saat sonra ahırda bulundu

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Engelli çocuk 40 saat sonra ahırda bulundu

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde kaybolan engelli çocuk, 40 saat sonra ahırda bulundu.

İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi'nde cumartesi günü saat 18.00 sıralarında kaybolan, önce ailesi ve sonra da jandarma ile AFAD ekipleri tarafından aranan bedensel engelli Berat Şahin, bugün saat 10.00 sıralarında amcasına ait ahırda saman balyaları arasında bulundu.

Yarı baygın haldeki Şahin için bölgeye 112 acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yorgun ve bitkin halde bulunan Berat Şahin'i ambulansa bindirerek tedavisi için Başkale Devlet Hastanesine götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başkale İran Van İnsan Hakları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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