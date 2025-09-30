Haberler

Endonezya'nın Cava Adası'nda 6 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'nın Cava Adası'nın doğusunda 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin 14 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Can ve mal kaybı hakkında henüz bilgi yok.

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Cava Adası'nın Doğu Cava kesiminde yer alan Kalianget kentinin 32 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 14 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan geçtiğimiz saatlerde de Filipinler'de, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve tsunami uyarısı yapılmıştı. - JAKARTA

