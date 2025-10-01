Endonezya'da Okul Yemeklerinden Gıda Zehirlenmesi: 9 Bin Çocuk Etkilendi

Endoneyza Gıda ve İlaç Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Ocak ve Eylül ayları arasında okullarda 103 gıda zehirlenmesi vakasının yaşandığı ve 9 bin 89 çocuğun etkilendiği belirtildi.

Endonezya'da Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından desteklenen ücretsiz okul yemeklerinden zehirlenenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Endoneyza Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Taruna Ikrar, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen oturumda yaptığı açıklamada, ülkedeki okullarda Ocak ve Eylül ayları arasında 103 gıda zehirlenmesi vakasının yaşandığını ve 9 bin 89 çocuğun etkilendiğini belirtti. Ikrar oturumda, sorunların yemeği pişiren mutfaklardan kaynaklandığını belirterek, "Gıda zehirlenmesi vakalarına karışan mutfakların çoğu, bir aydan az bir süredir faaliyet gösteriyordu" dedi. Taruna Ikrar, kurumun yürüttüğü soruşturmalara göre, gıda zehirlenmesinin, yemeklerin pişirildikten 4 saat sonra dağıtılması, malzemelerin uygunsuz şekilde saklanması ve gıda güvenliği bilgisi eksikliğinden kaynaklandığını aktardı.

Sağlık kuruluşları Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun 10 milyar dolarlık ücretsiz okul yemeği programının askıya alınması çağrısında bulunmuştu. Prabowo ise yemek programını savunarak, etkilenenlerin yüzdesinin küçük olduğunu söylemişti. - JAKARTA