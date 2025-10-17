Emrullah Aydın'ın Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanması memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Aydın'ın kısa süre içinde yeni görevine başlaması bekleniyor. Emrullah Aydın 1971 yılında Erzurum'un Oltu ilçesi Küçük Orcuk Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Köyünde,Ortaokul ve Liseyi İskenderun İmam Hatip Lisesin bitirdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Aydın Üniversitesi'nde "Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim" alanında yaptı. 1995 yılında öğretmen olarak göreve başladı. İstanbul'un farklı ilçelerinde idari görevlerde bulundu. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görev yaptı. 2014 yılında Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Sivil Anayasa Platformu, İstanbul Gönüllü Teşekküller gibi çeşitli STK'larda görev alarak toplumsal projelere katkı sağladı. 09 Ekim 2023 tarihinde, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü olarak Aydın, evli ve 4 çocuk babası. - ERZURUM