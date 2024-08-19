Uyuşturucu ile yakalanan şüphelinin yakınından polise "Elinize sağlık"

Emniyet uyuşturucuya geçit vermiyor

Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

KARABÜK - Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucu durumundan şüphelenilen E.K ve E.P isimli şahısların üst aramalarında peçeteye emdirilmiş daralı ağırlığı 26,98 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerden birinin yakını polise "Elinize sağlık" diyerek teşekkür etti.