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Emniyet Müdürlüğü'nden Atatürk Üniversitesi Öğrencilerine Bilgilendirme Etkinliği

Emniyet Müdürlüğü'nden Atatürk Üniversitesi Öğrencilerine Bilgilendirme Etkinliği
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinlikleri düzenleyerek terörle mücadele, asayiş ve narkotik konularında eğitimler verdi. 6300 öğrenciye ulaşarak broşür dağıtımı yaptı ve çeşitli hediyeler sundu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Atatürk Üniversitesi Kampüsünde öğrencilere bir çok konuda bilgilendirme yaparak paylaşımlarda bulundu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Kampüse Hoş geldin Etkinlikleri kapsamında düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme standlarında Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak bizde yerimizi aldık. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzce Üniversite Öğrencilerimize yönelik; KADES Uygulaması, Narkotik Madde Kullanımının Önlenmesi, Sanal Kumar ve Dolandırıcılık, Asayiş Konuları, Terörle Mücadelede Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Terörle Mücadelede Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince, Erzurum Şehirler Arası Otobüs Terminalinde eğitim görmek üzere ilimize gelen üniversite öğrencilerine ayrıca Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerine terör örgütlerinin gençlere yönelik yapılanmalarıyla ilgili bilgilendirme yapılmış toplam 6300 öğrencimize ulaşılmış, broşürler dağıtılarak akabinde çeşitli ikram ve hediyeler verilmiştir

" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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