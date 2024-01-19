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Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı Samsun'da yapıldı

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Deniz Limanı Şube Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı, Samsun'da gerçekleştirildi. Toplantıya Samsun Valisi, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve diğer yetkililer katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün organize ettiği "Deniz Limanı Şube Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı" Samsun'da yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından deniz polisi yöneticilerini bir araya getirmek, fikir alışverişinde bulunmak ve örnek uygulamaların diğer birimler tarafından da görülerek yapılmasını sağlamak üzere düzenlenen Deniz Limanı Şube Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı, 17-19 Ocak tarihleri arasında Samsun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Deniz Limanı Şube Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı'nın kapanış törenine; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Koruma Daire Başkanı Tamer Taş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Orta Karadeniz Grup Komutanı S.G.Kd. Binbaşı Selçuk Konur ile 35 il emniyet müdürlüğünün deniz liman şube müdürleri ve deniz liman şube müdürlüklerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcıları katıldı.

Törenin sonunda, toplantıya katılan şube müdürlerinin sertifikaları Vali Tavlı ve protokol üyeleri tarafından verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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