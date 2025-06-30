Emel Akbaş Bayhan'ın ölmeden önce eşiyle tartışıp evden ayrılma, tekrar eve dönme ve düşme görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te 3'üncü kattaki evinden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan'ın, olaydan önce eşiyle tartışıp aracıyla evinden ayrılma, tekrar eve dönme ve düşme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Maktulün, olaydan dakikalar önce kız kardeşine mesaj atarak "Ben bu adama mecbur kalmak istemiyorum" şeklindeki mesajları ise dikkat çekti.

Olay, 26 Haziran 2025 günü sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olarak çalışan Emel Akbaş Bayhan (38), 1,5 yıl önce evlendiği ve aynı kurumda müfettiş olarak çalışan eşi M.Ş.B. ile oturdukları evin 3'üncü katından şüpheli şekilde aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.

Acılı ailesi ve avukatları cinayet iddiasında bulunmuştu

2 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesi ise 27 Haziran günü tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze namazı öncesi açıklamalarda bulunan kadının ailesi ve avukatları ise olayın şüpheli olduğunu ifade ederek cinayet şüphesinin araştırılmasını istemişti.

Maktul düşme öncesi evden ayrılmak isterken eşinin aracın önünü kesip tartışma anları kamerada

Emel Akbaş'ın şüpheli şekilde ölümünün ardından ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saat 05.23'te maktul olaydan önce eşiyle tartışıp aracıyla evinden ayrılmak isterken eşi M.Ş.B.'nin aracın önünü kesme, şoför kapısını açma, bir süre tartışma ve sonrasında ise aracın hızla olay yerinden ayrılma anları yer aldı.

Emel Akbaş Bayhan'ın tekrar eve dönme ve düşme anları da saniye saniye kamerada

Saat 06.36'ı gösterdiğinde ise Emel Akbaş'ın aracıyla tekrar eve gelme anları ve 10 dakika sonrasından ise saat 06.47'yi gösterdiğinde talihsiz kadının 3. kattaki pencereden düşerek ölme anları da yer aldı. Saat 07.06'yı gösterdiği anlarda olayın yaşandığı pencerede hareketlilik olması ve pencerenin kapatılması ise dikkat çekti.

Olaydan dakikalar önce ablasına mesaj atmış; "Ben bu adama mecbur kalmak istemiyorum"

Öte yandan maktulün olaydan dakikalar önce kız kardeşi Merve K. ile son yazışmaları da ortaya çıktı. Söz konusu yazışmalarda Emel Akbaş'ın kardeşine, "Ben bu çocuğu istemiyorum, ben bu adama mecbur kalmak istemiyorum. Merve bu çocuğu istemiyorum. Aldıracağım. Şirin'in onayı olmadan. Hastaneler onay istiyor" şeklindeki söylemleri dikkat çekerken bu mesajlardan dakikalar sonra düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP